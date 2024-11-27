Correntinos en la selección argentina de remo

Los correntinos Agostina Manzotti y Tomas Romero cumplieron este fin de semana la última etapa selectiva para integrar la selección argentina de remo, en una convocatoria realizada en la pista nacional ubicada en Tigre.

La Asociación Argentina de Remeros Aficionados (Aara) culminó así el proceso de captación, con Manzotti y Romero en el equipo nacional; Agostina como integrante pleno y Tomas como primer suplente.

La bandera correntina en el remo es enarbolada de manera sostenible mediante el apoyo que reciben del Gobierno de Corrientes, del gobernador Gustavo Valdes que, a través de la Secretaría de Deportes y su titular Jorge Terrile, atiende las requisitorias y necesidades del desarrollo deportivo.

Trabajo en Tigre

La prueba organizada por la Aara convocó a remeros de todo el pais, en instancia libre, y consistió en el recorrido de los 2 mil metros en secuencia, durante la primera jornada.

Así los deportistas realizaron la primera etapa, clasificatorio a series de competencia por los tiempos obtenidos. Allí, en formato de carrera habitual, se realizaron las tiradas para determinar la performance de cada uno.

La selección consistió en rendimientos por los tiempos y simulaciones de competencia, para que los directores técnicos de los equipos nacionales puedan evaluar en un todo a los remeros.

En esa instancia, más el desarrollo competitivo en el año, fue el que la correntina Manzotti culminara dela mejor forma esta selección, y fuera convocada de inmediato una vez concluida la jornada deportiva.

Estará ahora a disposición de los directores técnicos para las competencias que se vienen, torneos continentales desde marzo del año que viene. Y en ese marco es que desde el próximo lunes ya deberá concentrar en el Tigre con todos los seleccionados.

Romero, en tanto, fue informado de su condición de integrante del equipo nacional como primer suplente dos días después de la culminación de las pruebas. La cantidad de participantes de las pruebas libres del fin de semana obligó a la espera y a la definición.

Más de 150 remeros de todo el país concurrieron a las pruebas libres, y esa situación llevó a que el nivel sea alto, y los entrenadores se tomaran el tiempo para poder definir los lugares a cubrir.

Ambos deportistas cumplieron así un año deportivo de cambios positivos, representando a instituciones de Buenos Aires y Santa Fe, y los dos con títulos nacionales: Manzotti campeona argentina en dos especialidades de equipo (Cuádruple senior y Dos sin timonel Sub23) y subcampeona en Doble par Sub23, representando al Buenos Aires Rowing Club y Romero subcampeón en single Sub23 defendiendo los colores del club Tupa Remo de la capital santafesina.