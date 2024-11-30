Racing triunfó en Rosario y sigue de cerca a Vélez

Racing sigue de festejo. En su primer partido tras la coronación en la Sudamericana, Racing se impuso por 2 a 0 ante Rosario Central, como visitante, por la fecha 25 de la Liga Profesional.

La Academia, con un partido menos (debe su duelo con Estudiantes), llegó a los 43 puntos y quedó como escolta de Vélez, líder con 45, que jugará este domingo.

Luciano Vietto y Adrián Martínez marcaron los goles de Racing que se ilusiona con pelear el título hasta la última fecha.

Racing, con un muchas bajas en su formación titular para este encuentro, impuso condiciones y generó varias aproximaciones en el inicio. Sin embargo, las chances más peligrosas fueron del Canalla.

Apenas comenzó el segundo tiempo, en un error de la defensa de Central, la pelota le quedó a Luciano Vietto, aprovechó y abrió el marcador a favor de Racing. Fue su primer gol en su regreso al club de Avellaneda.

A los 33 minutos, Central se quedó con uno menos por la expulsión de Agustín Sández. En lo que quedó del encuentro, el trámite fue de ida y vuelta. Sobre el final, Johan Carbonero apuró a Jorge Broun y la pelota le quedó a Maravilla Martínez. El goleador la picó por encima del arquero y, con esa exquisita definición, selló el 2-0 final.

Vélez recibe a Sarmiento

Vélez recibirá este domingo a Sarmiento de Junín, por la vigésimo quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), con el objetivo de conseguir un triunfo que lo acerque aún más al título.

El encuentro se llevará a cabo este domingo a las 19:15, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, en el Estadio José Amalfitani.

Vélez, dirigido por Gustavo Quinteros, viene de conseguir una tremenda victoria ante Boca, que le permitió meterse en la final de la Copa Argentina.

Sin embargo, el líder del campeonato arrastra una preocupante racha en la Liga, donde ganó solo uno de sus últimos siete encuentros.

Se espera que, pese al desgaste que representó el último partido ante Boca, Quinteros ponga a sus mejores hombres entre los titulares para sumar tres puntos claves.

Por su parte, Boca se enfrentará a Gimnasia La Plata, en busca de cambiar la página tras la eliminación de la Copa Argentina ante Vélez.

El encuentro se disputará en la Bombonera, este domingo a las 21.45 y el árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez.

Boca está obligado a sumar puntos para luchar por un cupo para la Copa Libertadores a través de la tabla anual.

Además, Independiente recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, con la intención de volver a sumar de a tres y meterse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2025.

El partido tendrá lugar en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, este domingo a las 17 horas y contará con el arbitraje de Silvio Trucco.