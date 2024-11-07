Así quedó la tabla anual que definirá la clasificación a la Copa Libertadores

Cuando resta la última jornada de la fecha 21 de la Liga Profesional, que tendrá a equipos como Talleres, que recibirá a Lanús en Córdoba, y el duelo que afrontará el líder Vélez ante Tigre como local en el estadio José Amalfitani, los resultados de Boca Juniors ante Godoy Cruz y de River Plate en su visita a Instituto en Córdoba muestra la puja por conseguir un lugar en la próxima Copa Libertadores 2025.

También por la lucha en el campeonato, ya que el Millonario escaló al cuarto puesto y se ubicó a solo seis de la cima. Racing, en tanto, también sumó de a tres y quedó a cinco

En lo que respecta a la tabla anual, habrá que quitar a Estudiantes de La Plata, que por haber obtenido la Copa de la Liga Profesional es el único clasificado a la Libertadores 2025 hasta el momento.

Los restantes cinco cupos corresponderán a los tres mejores de la tabla anual, el campeón de la Liga y el ganador de la Copa Argentina. Además, habrá que esperar lo que ocurra con Racing en la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro, ya que si la gana, accederá al torneo más importante a nivel clubes del continente. Hoy, el conjunto de Gustavo Costas está bien plantado para volver a jugar una copa internacional la temporada que viene.

En la lucha por uno de los cupos a la Libertadores del próximo año, Vélez marcha en lo más alto de la tabla anual con 64 puntos, que a su vez es el líder del torneo con 39 puntos junto a Huracán, que logró una resonante victoria en Rosario ante Newell’s (4-2). Detrás del Fortín se ubica River con 60 puntos y Racing con 58. Hasta ahí, los que estarían clasificando al certamen internacional más importante a nivel clubes del continente.

Talleres (57), Godoy Cruz (57), Huracán (55), Boca (53), Independiente (53) y Unión (53), irían a la Sudamericana. Hay que recordar que el ganador de la Liga Profesional se clasificará de manera directa y liberará una plaza, por lo que si se consagra Vélez, por ejemplo, sería Talleres el que se aseguraría un puesto en la próxima Libertadores..

Otro que sumó con su triunfo ante Unión de Santa Fe en el estadio Libertadores de América Ricardo Bochini fue Independiente. El 3-0 para el conjunto de Julio Vaccari le sirvió al Rojo de Avellaneda para llegar a los 53 puntos y ponerse firme en puestos de Sudamericana con el sueño de, sí el equipo sigue cosechando buenos resultados, volver a disputar el certamen que ganó en siete ocasiones.

Hay que recordar que son todavía tres los equipos que siguen en carrera por la plaza que brinda la Copa Argentina para la Libertadores. El campeón 2024 tendrá boleto a la edición del año próximo: Central Córdoba espera en la final tras superar a Huracán, mientras que el próximo 27 de noviembre, Boca y Vélez se enfrentarán en sede a definir por el otro lugar en el duelo decisivo por el campeonato local.