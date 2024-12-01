Comunicaciones cierra la primera fase en Mercedes

Comunicaciones cerrará la primera fase del torneo Apertura de la Liga Argentina de Básquetbol con dos partidos en Mercedes.

El Aurinegro necesita las dos victorias para garantizarse el segundo lugar en la División Norte B y poder organizar uno de los cuadrangulares en la próxima etapa.

El miércoles 4, Comu recibirá la visita de Jujuy Basquet y el viernes 6 será local de Salta Basket.

El equipo mercedeño marcha en el segundo lugar de su grupo con 8 triunfos y 4 derrotas, el mismo registro que tiene Villa San Martín de Resistencia. El puntero es Independiente de Santiago del Estero con 10 triunfos y 3 caídas.

El plantel tuvo unos días libres y retomó los entrenamientos el pasado lunes para preparar los últimos juegos de la fase inicial.

“Estamos entrenando para los dos partidos importantes que tenemos. Debemos ganar para posicionarnos en la tabla y poder tener la localía del cuadrangular acá”, sostuvo Fabián Martínez, un alero chileno que llegó esta temporada a Mercedes.

“Al principio estuvo duro, pero supe acoplarme bien al equipo y a lo que me pide el DT (Eduardo Jápez). Eso me permitió que fuera más fácil incorporarme a esta Liga Argentina que es muy dura. La defensas son muy sólidas y se necesita estar muy bien desde los físico. Lo importante es que fue mejorando, que acá estoy muy bien y me gusta”, agregó el jugador que disputó la doble fecha clasificatoria para la AmeriCup para su país.

En su última presentación, Comu perdió su invicto como local contra Villa por 63 a 62. “Fue un juego con marcador muy bajo, con mucho roce y mucha defensa. En el último tuvimos el tiro para ganarlo pero no se metió y lastimosamente quedamos uno por uno con Villa San Martín” dijo.