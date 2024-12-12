Tania Ferreyra ganó por segundo año consecutivo el Regatas de Oro

La nadadora Tania Ferreyra se adueñó del Regatas de Oro por segundo año consecutivo durante la XXXIV edición de los Premios Regatas que se concretó este jueves en el estadio José Jorge Contte.

El evento por excelencia en materia deportiva del Club de Regatas Corrientes sirvió para homenajear a los deportistas y socios más destacados del 2024 en las diferentes actividades recreativas y disciplinas deportivas de la institución del parque Mitre.

La jornada contó con la presencia del presidente de la entidad Eduardo Tassano. Además y del vicegobernador de la Provincia de Corrientes, Pedro Braillard Poccard¸ además de otros dirigentes, socios, padres y amigos de los deportistas destacados.

Como es costumbre en la ceremonia, en primer lugar, se realizó la entrega de los diplomas a aquellos elegidos como distinguidos en las actividades recreativas, sociales y escuelas deportivas, quienes son seleccionados por los profesores de acuerdo a su buen desempeño, su compromiso, su relación con compañeros, entre otras cuestiones que son tenidas en cuenta.Luego fue el momento de ir develando a los ganadores de cada una de las ternas. Tras premiar a los 12 ganadores, se dio conocer a la flamante ganadora de la distinción más importante de la noche.Allí, se elevó el nombre de Tania Ferreyra, la joven nadadora de apenas 14 años que por segundo año consecutivo conquistó el Regatas de Oro tras una temporada plagada de éxitos a nivel nacional como internacional.Con la coronación, Ferreyra se mete en la historia de aquellos que lograron quedarse con el galardón más importante en más de una oportunidad, como anteriormente lo han hecho su propio padre, Sergio Ferreyra (1997, 1998, 2007 y 2008), Bruno Ferreira (2001 y 2004), José Mariño Rey (1996 y 2000), y Daniela Giménez (2010 y 2012).Además, también posiciona a la natación en la cima de las disciplinas que más Regatas de Oro obtuvieron con 10 distinciones.



El camino de Ferreyra al premio

Tania Ferreyra arrancó el año en el Nacional de Verano de su categoría, donde obtuvo dos campeonatos argentinos (medalla de oro), dos de plata y una de bronce. Luego, en el Nacional de Invierno elevó su performance con cuatro medallas de oro, una de plata y una de bronce. Vale mencionar que en ambos nacionales obtuvo la marca técnica (tiempo más bajo).

Además, fue convocada a la Selección Argentina para participar del Torneo Chico Piscina en Mococa, Brasil, donde obtuvo una brillante actuación con una medalla de oro en los 100 libre y en la posta 4x50, además de una medallla de bronce en los 50 libre.

También fue seleccionada por la CADDA para representar al país en el Sudamericano Escolar que se llevó a cabo en Bucaramanga, Colombia del 2 al 9 de diciembre.

Ferreyra lleva la natación en la sangre, ya que es hija del ex nadador Sergio Ferreyra, Regatas de Oro en cuatro oportunidades, siendo uno de los atletas regatenses más destacados de toda la historia. Y como si fuera poco, es sobrina de Juan Pablo Arengo, el basquetbolista más destacado que dio la institución regatense y también ganador del Regatas de Oro en 2014.

: Darío Barrios.

Básquet: Joaquín Almozni.

Karate: Hernán Fiorio.

Taekwondo: Dante Soto Demonte Rojo Arbelo.

Remo: Ángeles Ayala.

Cesto: Victoria Romero.

Vela: Milena Fernández.

Tenis de mesa: Nicolás Núñez.

Natación: Tania Ferreyra.

Judo: Luis Cazorla Caruso.

Ajedrez: Tomás Pueyo y Pueyo.

Tumbling: Luciana Acevedo.

1989 Felipe Navajas (pesas)

1990 Pedro Cañete (tumbling)

1991 Alejandro Fedrigo (pesas)

1992 Omar Ferrari (remo)

1993 Teresita Guidobono (cestoball)

1994 Diego Vidal (remo)

1995 Roberto Prat (tenis de mesa)

1996 José A. Mariño Rey (judo)

1997 Sergio Ferreyra (natación)

1998 Sergio Ferreyra (natación)

1999 Valeria Santa Cruz (judo)

2000 José A. Mariño Rey (judo)

2001 Bruno Ferreira (natación)

2002 Sergio Takahi Ito (judo)

2003 Lautaro Alegre (judo)

2004 Bruno Ferreira (natación)

2005 Federico Scribano (natación)

2006 Pablo Serpa (judo) y Leandro López (remo)

2007 Sergio Ferreyra (natación)

2008 Sergio Ferreyra (natación)

2009 Gonzalo Ferro (judo)

2010 Daniela Giménez (natación)

2011 Alejo Montes (básquetbol)

2012 Daniela Giménez (natación)

2013 Laura Perazzelli (taekwon do)

2014 Juan Pablo Arengo (básquetbol)

2015 Leonardo Cerullo (taekwon do)

2016 Joaquín Vallejos (karate)

2017 Alejandro Vera (remo)

2018 Marco Giordano (básquetbol)

2019 Nicolás Astorga (judo)

2022 Agostina Manzotti (remo)

2023 Tania Ferreyra (natación)

2024 Tania Ferreyra (natación)