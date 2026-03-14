Piden desestimar la denuncia de Villarruel contra Eduardo Feinmann y Pablo Rossi

“Un sinnúmero de agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva, que no solo me genera aflicciones personales, sino que socava la institución que presido y el cargo que ocupo, que no hacen más que configurar los delitos que vengo aquí a denunciar”.

Con esa categórica enumeración, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, inició su denuncia contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, a quienes acusó el miércoles de los delitos de calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión por criticarla en TV.

La vicepresidenta afirmó que ambos conductores de A24 la acusaron de ser golpista a raíz de su rol en la sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa, celebrada el 24 de febrero del 2026, cuando se eligieron autoridades de la Cámara.

En su dictamen, Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Federal N°2, rechazó la procedencia de las denuncias de la vicepresidenta contra los periodistas.

El fiscal afirmó que los delitos de calumnias e injurias que la vicepresidenta invoca son de acción privada, por ende no corresponde.