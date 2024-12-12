Por qué se complica la clasificación de Boca a la Copa Libertadores

La consagración de Central Córdoba de Santiago del Estero en la Copa Argentina complicó a Boca, que de esta manera ya no podrá entrar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El conjunto Xeneize debe esperar ahora que el domingo Huracán no salga campeón de la Liga Profesional, para poder al menos clasificar al repechaje del torneo continental más importante.

El triunfo del Ferroviario por 1-0 ante Vélez en la cancha de Unión de Santa Fe mantiene al Xeneize en zona de ingreso a la fase previa de la Copa Libertadores. Sin embargo, una consagración del Globo, que el domingo desde las 19.30 visitará a Vélez, obligaría al equipo de Fernando Gago a jugar por segundo año consecutivo la Copa Sudamericana.

El sorteo de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2025 se hará el 19 de diciembre.

Boca depende de Vélez y Talleres para ir a la Copa Libertadores 2025

Si Vélez o Talleres son campeones en la Liga Profesional, liberarán un cupo y eso beneficiaría a Boca. El triunfo del domingo pasado por 1-0 ante Newell’s le aseguró al Xeneize terminar del 4° al 6° lugar en la tabla anual.

Qué resultados necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2025