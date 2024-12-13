Comunicaciones debuta en la segunda fase del torneo Apertura

Uno de los cuadrangulares de la Conferencia Norte del torneo Apertura de la Liga Argentina de Básquetbol se pondrá en marcha este viernes en Mercedes.

Comunicaciones recibirá al grupo 4 y en su debut, desde las 22.00 se medirá contra el Deportivo Norte de Armstrong (Santa Fe).

La jornada comenzará a las 19.30 con el cotejo que sostendrán Barrio Parque de Córdoba y Jujuy Basquet.

El sábado se cruzaron ganadores con perdedores de los dos partidos y el domingo será el turno de los choques entre vencedores y derrotados de la primera jornada.

En la segunda instancia del Apertura se armaron cuatro cuadrangulares en cada Conferencia (Norte y Sur). Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los Cuadrangulares Semifinales.

Comunicaciones es local en esta instancia gracias a que terminó segundo en la Conferencia Norte B con 10 triunfos y 4 derrotas.

Los otros participantes del grupo 2 son Barrio Parque fue finalizó tercero y Deportivo Norte que fue séptimo en la Conferencia Norte A. Además de Jujuy Basquet que resultó quinto en el mismo grupo de Comu.

Para cada una de las jornadas del cuadrangular en Mercedes, se fijó un precio único de $4.000. En tanto que se puso en venta un bono para las tres jornadas a $10.000.

Mientras que los jubilados tienen un precio especial. Por noche pagarán $3.000 y el abono quedó fijado en $8.000.

En los otros cuadrangulares de la Conferencia Norte los participantes son:

Grupo 1 - Suardi: Sportivo Suardi, Provincial de Rosario, Amancay de La Rioja y Estudiantes de Tucumán

Grupo 2 - Santiago del Estero: Independiente BBC, Salta Basket, San Isidro de San Francisco y Colón de Santa Fe

Grupo 3 - Venado Tuerto: Centenario de Venado Tuerto, Rivadavia Básquet, Villa San Martín de Resistencia y Montmartre de Catamarca.