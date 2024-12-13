Regatas despidió el año con una derrota en su visita a Peñarol

Regatas Corrientes cerró su última gira del año con una caída frente a Peñarol 84 a 65. El encuentro se jugó este viernes en Santa Clara del Mar en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido fue parejo en los cuatro minutos iniciales, luego Peñarol sacó una clara ventaja (llegó a ser de 20) que la controló hasta el final. Regatas tuvo serios problemas para anotar y así se redujeron sus opciones de triunfo.

En Peñarol, que contó con cinco jugadores extranjeros, se destacaros Marcus Thomas con 21 puntos, Víctor Fernández con 19 y Willie Thornton con 15. En Regatas, Salvador Gilleto sumó 15 puntos, mientras que Nicolás Aguirre aportó 10.

Los cuartos, favorecieron a Peñarol 32 a 18, 51 a 37, 63-48 y 84 a 65.

El encuentro comenzó con buena efectividad y con los ataques superando a las defensas para llegar a los 4 minutos de juego con un marcador 14 a 14.

La segunda parte del cuarto inicial fue todo de Peñarol que metió un parcial de 18 a 4 y llegó a tener una ventaja de 15. En Regatas aparecieron las pérdidas, se quedó sin gol y apenas pudo sumar con Dishon Lowery (doble + un libre) y Andrés Jaime (libre).

El conjunto marplatense, con la labor de los extranjeros Isaac Hamilton, Miguel Simón y Marcus Thomas, sacó la primera diferencia importante de la noche.

Desde la banca llegó Víctor Fernández para sumarse al ataque y permitir que el Milrayitas se imponga en los primeros 10 minutos 32 a 18.

En el segundo capítulo, Peñarol impuso el ritmo del juego. Bajó la intensidad pero siguió con buena efectividad y de la mano de un intratable Thomas (16 puntos) aumentó la ventaja a 17.

Regatas no pudo mantener la regularidad en su producción, a buenas acciones defensivas le siguieron desconcentraciones que el rival no perdonó.

El ritmo anotador bajó en el tercer cuarto (12 a 11). A los dos equipos les costó superar las defensas y llegar al gol, sin embargo Peñarol sacó la máxima de 20 (62-42).

Regatas apostó con una rotacón más amplia para intentar la reacción, mejoró en la parte defensiva sin embargo apenas pudo sumar 11 puntos con un triple de Francisco Ferraro cuando terminaba el parcial.

Un gran pasaje de Salvador Giletto, ganando en el poste bajo, alimentó la ilusión de Regatas que achicó la diferencia a 9 (68 a 59), sin embargo dos triples consecutivos de Thornton le dieron tranquilidad de Peñarol para encarar los últimos minutos y sumar su quinto triunfo en nueve presentaciones.

Lo que viene

Ahora el plantel de Regatas Corrientes tendrá una larga pausa hasta el próximo año. Volverá a jugar el domingo 12 de enero cuando recibirá la visita de Atenas de Córdoba. Mientras que el martes 14 será local de Independiente de Oliva (Córdoba) y el jueves 23 será local de Obras Basket.

El primer mes del nuevo año cerrará con dos partidos como visitante. El 28 jugará contra Argentino en Junín y el 30 lo hará frente a Ferro Carril Oeste en Caballito.