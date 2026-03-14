Corrientes: un joven está grave tras un choque entre dos motos en Ruta 5

La Policía de Corrientes informó este sábado un joven está grave tras un siniestro vial entre dos motocicletas sobre la Ruta Provincial Nº 5.

El siniestro se registró en horas de la madrugada y tuvo como protagonista a una motocicleta Motomel de 110cc, conducida por un joven de 21 años, quien iba acompañado por una mujer mayor de edad.

A raíz del impacto, el conductor de la moto sufrió lesiones de carácter graves, por lo que fue trasladado al Hospital Escuela General José de San Martín, donde recibió atención médica.

Investigan la participación de otra motocicleta

En tanto, los primeros datos recabados indican que otra motocicleta habría participado en el siniestro, aunque al momento de la llegada de los policías no se encontraba en el lugar, por lo que su intervención es materia de investigación.

Las actuaciones correspondientes se llevan adelante en la Comisaría Vigésimo Segunda, donde se realizan las diligencias para determinar la mecánica del accidente y establecer responsabilidades.