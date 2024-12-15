Vélez, Talleres y Huracán van por el título

La Liga Profesional 2024 vivirá este domingo desde las 19,30 su apasionante definición. Tres equipos llegan con posibilidades de coronarse: Vélez (48 puntos y 20 de diferencia de gol), Talleres (48 y 9) y Huracán (46 y 12).

Vélez recibirá en Liniers a Huracán en el marco de la vigésimo séptima fecha con el arbitraje de Facundo Tello.

Se trata de un duelo entre rivales directos en la lucha por el título. El local bajó su nivel en las últimas fechas y eso abrió la definición por el título.

En la fecha anterior cayó como visitante frente a Unión y entre semana perdió la final de la Copa Argentina frente a Central Córdoba.

El entrenador Gustavo Quinteros deberá hacer una modificación obligada ya que el defensor Emanuel Mammana llegó a las cinco tarjetas amarillas, por lo que se perderá el encuentro y en su lugar ingresará Damián Fernández.

Además, Agustín Bouzat volverá al once inicial tras cumplir su suspensión en la fecha pasada ante Unión.

Huracán viene de superar por 1-0 a Platense en condición de local y no pierde la ilusión de poder conquistar el campeonato. Está obligado a ganar y que Talleres no sume un triunfo.

El técnico Fran Kudelka no realizaría modificaciones en relación al equipo que le ganó al “Calamar” en la fecha pasada de la Liga Profesional.

La consagración de Huracán dejará sin Copa Libertadores 2025 a Boca (hoy está en Repechaje).

Talleres recibirá a Newell’s en el estadio Mario Alberto Kempes con el arbitraje Yael Falcón Perez.

La entidad cordobesa será campeón si gana y Vélez no lo hace frente a Huracán.

Talleres viene de ganarle a Gimnasia La Plata, en el Bosque, por 1-0 con gol del chileno Bruno Barticciotto.

El entrenador Alexander Medina apostará por algunas modificaciones debido a que los mediocampistas Rubén Botta, está lesionado en su rodilla izquierda, y Matías Galarza, suspendido por llegar a las cinco amarillas, y en sus lugares ingresarán Bruno Barticciotto y Matías Esquivel o Valentin Depietri.

Por su parte, Newell´s cayó en la última fecha ante Boca en el estadio Marcelo Bielsa. En el torneo está en el puesto 26 de 28 equipos y no tiene posibilidades de clasificar a las copas internacionales.

El técnico Mariano Soso podría modificar su equipo después de que Lucas Hoyos, Armando Méndez, Tomás Pérez y Giovani Chiaverano sufrieron lesiones.

La jornada de domingo se abrirá a las 17 con los partidos Defensa y Justicia - Unión y Platense - Gimnasia.