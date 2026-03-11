El Gobierno nacional descartó que el canciller de Donald Trump visite la Argentina

El Gobierno nacional dejó en suspenso la visita a Argentina del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que había comenzado a evaluarse para esta semana. La decisión se tomó en medio del agravamiento del conflicto en Medio Oriente y la creciente tensión internacional.

En la Casa Rosada admitieron que existió la intención de concretar el encuentro en los días posteriores al viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos. Sin embargo, señalaron que el nuevo escenario geopolítico obligó a modificar los planes diplomáticos previstos.

Desde el Ejecutivo aclararon que la visita de Rubio no fue descartada de manera definitiva. Según indicaron, se trata de una cancelación temporal y el encuentro podría reprogramarse en el futuro.

La posibilidad de que el funcionario estadounidense hiciera una escala en Buenos Aires comenzó a analizarse en paralelo con la agenda internacional de Milei en territorio norteamericano. Ese viaje incluyó actividades vinculadas con política exterior y promoción de inversiones.

En ese contexto surgió la posibilidad de que Rubio viajara a Buenos Aires para reunirse con el mandatario y funcionarios del Gobierno. La eventual visita tenía un fuerte valor simbólico dentro de la relación bilateral.

Días antes del viaje presidencial, Milei también había recibido en la Quinta de Olivos al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

La relación entre el funcionario republicano y el presidente argentino tiene antecedentes recientes. Rubio visitó Argentina en febrero de 2024, cuando aún era senador por el estado de Florida, y mantuvo reuniones con Milei y parte de su gabinete.

Además, el dirigente estadounidense expresó públicamente su respaldo al líder libertario. El mismo día de la asunción presidencial sostuvo que Milei era un aliado de Estados Unidos y que Washington debía acompañar a su administración.

Con información de TN.