La abogada detenida en Brasil por racismo cambió de estrategia y admitió su error

La abogada argentina Agostina Páez, detenida en Brasil desde enero por un caso de racismo, modificó su estrategia de defensa. La mujer santiagueña de 29 años ahora reconoce su responsabilidad y expresó arrepentimiento por lo ocurrido.

El cambio se produjo tras la incorporación de la abogada brasileña Carla Junqueira, quien asumió recientemente su representación legal. La letrada reemplazó al abogado Ezequiel Roitman, que decidió apartarse del caso por diferencias en el enfoque de la defensa.

A través de un audio, Páez admitió su error y pidió disculpas por el episodio. “He cometido un error del cual he aprendido”, sostuvo.

También señaló que la situación representó un proceso difícil en su vida personal. En ese sentido, manifestó su deseo de que lo ocurrido sirva como ejemplo para otros argentinos.

Páez indicó que reaccionó de manera equivocada al dejarse llevar por el enojo en el momento del hecho: “Estoy pagando las consecuencias”.

Cambio en la estrategia judicial

La nueva abogada explicó que la defensa adoptará un enfoque diferente en el proceso judicial. Según indicó, dejarán de discutir si el hecho ocurrió y se concentrarán en asumir la responsabilidad.

Junqueira sostuvo que la joven cometió un error y que su conducta constituye un delito. La letrada cuenta con experiencia en causas de alto perfil en la Justicia brasileña.

Entre otros antecedentes, participó como representante legal en el caso de la actriz Thelma Fardin. Ese proceso terminó con la condena del actor Juan Darthés en Brasil.

Páez enfrenta una causa por injuria racial en Río de Janeiro. Actualmente permanece en un barrio alejado de la zona turística de la ciudad y debe cumplir arresto con tobillera electrónica.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro rechazó en los últimos días un pedido de la defensa. La solicitud buscaba autorizar su regreso a la Argentina mientras avanza la causa judicial.

Con información de La Nación.