Vélez venció a Huracán y logró su 17º título oficial

Vélez se consagró campeón de la Liga Profesional. El Fortín fue muy superior a Huracán en la última fecha y ganó 2 a 0 con las conquistas de Claudio Aquino y Damián Fernández.

El triunfo le alcanzó para quedar al tope de las posiciones y conseguir su 17° título en su historia y celebró con su gente en el estadio José Amalfitani, mientras que en Córdoba, Newell’s superó a Talleres, el otro candidato la título, 3 a 1.

Luego del duro golpe que recibió al caer en la final de la Copa Argentina con Central Córdoba (SdE) y la derrota por penales en la definición de la Copa de la Liga con Estudiantes en mayo, la tercera fue la vencida y el equipo de Gustavo Quinteros logró consagrarse ante un repleto Fortín de Villa Luro.

Pese a que fue el Globo quien inició mejor el encuentro, la escuadra velezana terminó por imponer condiciones luego de la salida por lesión de Fernando Tobio. Desde el momento es que el dominio fue completamente del dueño de casa, que de manera polémica logró adelantarse en el marcador.

A los 29 minutos de la etapa inicial picó Maher Carrizo entre la pareja de centrales quemeros, a los cuales dejó en el camino con una brillante gambeta para sacar un fuerte remate que Hernán Galíndez logró detener. Sin embargo, el esfuerzo del arquero no fue suficiente y Aquino no perdonó al mandar a guardar el rebote. El gol fue invalidado inicialmente pero fue sancionado luego de la revisión por parte de Lucas Novelli y Lucas Germanotta en el VAR.

Ese primer grito de la noche golpeó duramente al Globo, impacto del cual nunca logró recuperarse y dio lugar a que Vélez consiga estirar su diferencia en el marcador. De manera similar al primer grito de la velada, Galíndez dejó rebote ante un fuerte disparo y esta vez fue Damián Fernández quien marcó para poner cifras definitivas al encuentro, con la tranquilidad para el Fortín de no tener que estar pendiente de la actuación de Talleres ante Newell's al ser el único que dependía de si mismo.

La segunda etapa encontró a un Vélez dominante pero no sufrió ante un Huracán que no supo inquietarle en ningún momento, despliegue tal que sus hinchas cantaron "ole" y Joaquín García se dio el lujo de parase sobre la pelota, una muestra de lo dominante del triunfo del Fortín.En medio de estadio colmado por la emoción luego de una compleja semana, Facundo Tello hizo sonar el pitazo final y se consumó la victoria que valió un campeonato para Vélez, el primero en 10 años, el duodécimo de Primera División y el 17° en su historia.

Vélez finalizó con 51 puntos en la primera colocación, mismo ubicación en la Tabla Anual con 76 unidades; por lo que será parte de la Copa Libertadores 2025. En lo que respecta a Huracán, concluye en la cuarta posición con 46 puntos mientras que en lo que respecta al acumulado de la temporada finaliza en la 9° plaza con 62 unidades, lo que le clasifica a la Copa Sudamericana.

