San Martín rinde examen frente a Riachuelo

Una exigente gira de fin de año tendrá San Martín en la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El primer compromiso para el Rojinegro será este domingo cuando visite a Riachuelo de La Rioja. El encuentro se jugará desde las 21.30 en el Superdomo de la capital riojana.

Luego, el andar del equipo correntino lo llevará hasta La Banda para medirse frente a Ciclista Olímpico el martes 17, en tanto que dos días más tarde visitará a Quimsa en Santiago del Estero. Los dos juegos en suelo santiagueño comenzarán a las 22.

El plantel conducido por Gabriel Revidatti ya no contará con la presencia del pivote Brian Carabalí que rescindió su vínculo con el club para continuar su carrera deportiva en otra entidad.

Carabalí fue un jugador determinante en el torneo anterior y durante la presente temporada tuvo un andar irregular, sumándose a la producción colectiva del equipo correntino.

En la Liga 2024/25 jugó 10 partidos con un promedio por juego de 9 puntos, 6 rebotes, 2,2 tapones. Lo que no indica la estadística, es lo gravitante que era para San Martín en la estructura defensiva cerca del aro.

Para el juego interior, donde también perdió a Ramiro Ledes, las opciones se reducen considerablemente y quedaron Samuel Givens y Sebastián Acevedo.

El presente de San Martín indica que acumula dos triunfos consecutivos (Gimnasia y Zárate en Corrientes) que le permitieron olvidar una racha de cinco derrotas en fila.

La defensa sigue siendo la bandera del Rojinegro pero continúa con problemas para poder anotar, con un promedio de 69.9 por encuentro, el más bajo de la competencia.

El primer rival de la gira, este domingo, seá Riachuelo de La Rioja que vive un gran presente y comparte el segundo lugar de las posiciones junto a Instituto con 9 triunfos y 3 derrotas. Los conducidos por Sebastián González, ex DT de San Martín, ganaron sus últimos dos partidos, contra Unión de Santa Fe y Ferro Carril Oeste.

En el plantel riojano se destacan Diego Figueredo, Juan Pablo Corbalán, Federico Aguerre, Reginald Becton, Xavier Carreras, Valentín Forestier y Nathan Priddy.