Ignacio Monzón se despidió de Chile

El tenista correntino Ignacio Monzón (26 años) terminó su participación en el future de Santiago de Chile. Durante la jornada de este viernes perdió sus partidos de individuales y dobles el M15 se juega en canchas de polvo de ladrillo de la Universidad Católica.

Monzón (716 en el ránking de la ATP) cayó en el cruce de cuartos de final contra el tercer preclasificado, el griego Stefanos Sakellaridis (493) por 3-6, 6-1 y 6-4 en 2 horas y 12 minutos de juego.

En el certamen chileno, Monzón había debutado con un triunfo sobre el local Alejandro Bancalari y en segunda ronda eliminó al también chileno Benjamín Torrealba. En tanto que falló en su intento por llegar a su cuarta semifinal de la temporada.

Mientras que en el cuadro de dobles, Monzón (556 en el escalafón internacional) junto Santiago de La Fuente perdieron la semifinal contra los locales Ignacio Becerra Otarola y Daniel Núñez por un doble 6-2.

La semana pasada, Monzón junto a Leonardo Aboian ganaron el primer M15 que se jugó en Santiago de Chile.