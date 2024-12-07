Huracán abre la serie contra el invicto Resistencia Central

La tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol se pondrá en marcha este sábado con las presentaciones de Huracán Corrientes y Belgrano de Curuzú Cuatiá.

Huracán Corrientes recibirá la visita de Resistencia Central. El encuentro se jugará en el estadio ubicado en el barrio Berón de Astrada desde las 19 con el arbitraje de Venancio Rolón.

Por su parte, Belgrano de Curuzú Cuatiá visitará a partir de las 20.30 a Guaraní Antonio Franco con el arbitraje de Diego Mitoire.

Durante la jornada sabatina también se jugarán los partidos de ida entre 8 de Diciembre de Formosa - Sportivo 24 de Junio de Buena Vista, Municipal de La Leonesa - Primero de Mayo de Formosa y Río Teuco de Pampa del Indio - Cultural de Castelli.

En tanto que el domingo se medirán desde las 18;00 Mandiyú - Empedrado y a partir de las 20;00 San Lorenzo de Monte Caseros - Mitre de Posadas.

Un cambio en Huracán

Huracán Corrientes llegó a la tercera ronda después de eliminar a Belgrano de Quitilipi 5 a 2 en el resultado global.

El conjunto capitalino prácticamente definió la serie de la segunda ronda en el encuentro de ida cuando, como local, se impuso 4 a 1.

Respecto al partido que empató el pasado fin de semana en el interior de Chaco, el entrenador Alfredo Villegas dispuso el regreso de Damián García, se recuperó de una lesión, en lugar de Enzo Sandoval.

Por lo tanto la formación titular del Azulgrana será con Brian Ruíz Díaz; Facundo Lallana, Rodrigo Lannuzzi y García; Juan Romero y Julián Romero; Erick Mateo, Julio Montero y Héctor Zabala; Germán Strillevsky y Juan Molina.

Resistencia Central llega a la capital correntina como invicto y sin goles en contra. El equipo de la capital chaqueña ganó la zona 2 con 14 puntos (4 triunfos y 2 empates) y por lo tanto pasó directamente a la tercera ronda.

Durante la etapa clasificatoria, Resistencia Central, que cuenta con la conducción técnica de José M. Fernández, marcó 11 goles y Gonzalo Gómez, arquero titular, mantuvo su valla invicta.

