Franco Colapinto abandonó en el GP de Abu Dhabi por problemas mecánicos con su auto

El Gran Premio de Abu Dhabi marcó el fin de la temporada de Fórmula 1, y también el cierre de un capítulo significativo para Franco Colapinto, el joven piloto argentino de 21 años que debutó este año en la categoría más prestigiosa del automovilismo.

Esta carrera en Yas Marina no solo representó una oportunidad de oro para demostrar su talento, sino un momento de agradecimiento hacia su equipo, Williams.

El argentino entró a boxes en la vuelta 28 y no volvió a salir. Todavía no se sabe si continuará el año que viene en la máxima categoría del automovilismo

La escudería británica explicó en sus redes sociales qué pasó con el auto del piloto argentino: "Un final desafortunado para la última carrera de Franco. Se ve obligado a retirarse debido a un presunto problema de PU que se investigará después de la carrera".