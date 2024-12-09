Regatas sufrió la efectividad de Platense y perdió en Vicente López

Plantese cortó la racha positiva de Regatas y le impidió llegar a su sexta victoria consecutiva en la Liga Nacional de Básquetbol 2024/25. Regatas tuvo una mala noche defensiva y esa frustración se trasladó al ataque. El Calamar, que anotó 18 triples, se impuso 96 a 73para ganar su segundo juego en nueve presentaciones.

La figura del cotejo que se jugó en el estadio Ciudad de Vicente López fue el base de Platense que anotó 28 puntos, mientras que Franco Smaniotti aportó 19 y Eric Flor sumó 14. En Regatas, que quedó con un registro de 6 triunfos y 5 derrotas, su máximo anotador fue Tobías Franchela con 14 y Fabián Ramírez Barrios anotó 13 y tomó 10 rebotes.

Una pobre producción defensiva tuvo Regatas durante el primer tiempo. En 20 minutos sufrió con la efectividad de Platense en los tiros de tres puntos (10 de 18), no ajustó la marcha en el perímetro y recibió 56 puntos.

El partido comenzó un buen pasaje de Vázquez que le permitió al Calamar adelantarse 6 a 2. Regatas contestó con un goleo distribuido en varias manos y llegó adelantarse 11 a 10 al promediar el cuarto inicial. Después hubo paridad, pero los triples de Samaniotti y uno de Thimoty Bond pusieron al frente a Platense 23 a 21.

En los segundos diez minutos, Platense aceleró el ritmo en el ataque y encontró tiros cómodos desde los 6,75 metros. Santiago Barrales se sumó a las conversiones de tres puntos y el local se escapó por 15 (56 a 41) frente a un rival que no tuvo respuestas defensivas y en la ofensiva, donde apostó a los tiros de distancia, tuvo bajos porcentajes de efectividad.

Algunas apariciones de Ramírez Barrios, atacando hacia el aro, le permitieron a Regatas encontrar una vía de gol para evitar que el rival se escape en el marcador. Platense llegó al descanso largo ganando 56 a 43.

En el tercer cuarto, Regatas cambió su estructura, subió la altura del equipo y llevó la pelota a la zona pintada. Mejoró la defensa, pudo sacar algunas transiciones y con las conversiones cerca del aro metió un parcial de 10 a 3 en poco más de 2 minutos. Platense, luego de un tiempo muerto, recuperó el control del partido de la mano de Vázquez y los tiros a distancias para llevarse 75 a 61 capítulo.

El panorama de Regatas se complicó en el cuarto final porque apareció en el juego Flor que desequilibró en el uno contra uno y, junto Vázquez, le dieron 23 puntos de ventaja a Platense. El partido, con más de 6 minutos por jugar, "terminó antes" porque la reacción correntina nunca llegó y el Calamar consiguió su primera victoria como local, en cuatro presentaciones, de la temporada.

La próxima presentación de Regatas será este miércoles cuando se presente en el polideportivo Pando en el barrio porteño de Boedo para enfrentar a San Lorenzo, en tanto que el viernes, en su último encuentro del año, jugará contra Peñarol en Mar del Plata.