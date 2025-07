Boca Unidos salió de terapia intensiva

De la mano de su médico de cabecera, Roberto Marioni, Boca Unidos mejoró su estado de salud en el Torneo Federal A 2024, gracias a los buenos síntomas mostrado por el enfermo en los últimos días.

Marioni se hizo cargo del Aurirrojo en un momento muy complicado, luego de sumar sólo un punto de 18 en juego bajo el cuidado de otro médico, Juan Alfonsín, que no solo supo como mejorar el estado de salud del enfermo, sino que lo empeoró.

Con el profesional santafesino, el equipo correntino volvió a estabilizar sus signos vitales. Cosechó diez de 15 puntos, el equipo cerró la primera fase ganando en Formosa por primera vez de visitante en la temporada, y tras la victoria en el inicio de la Reválida, dibujó su primer festejo doble seguido en el campeonato.

Ya está para el alta el enfermo? Para nada, esto es día a día (fecha a fecha), a lo sumo pasó de cuidados intensivos a terapia intermedia, pero el pronóstico es por lo menos ahora mucho más alentador.

Posiciones - Reválida Zona B

Unión (Sunchales), Douglas Haig (Pergamino), Boca Unidos (Corrientes) e Independiente (Chivilcoy), 3 puntos; El Linqueño (Lincoln) y Sarmiento (Resistencia) 1; Gimnasia (Concepciòn del Uruguay), Juventud Antoniana (Salta), Defensores (Pronunciamiento) y Crucero del Norte (Misiones) 0.

Tabla de Descenso – Zona B

El Linqueño 23 puntos; Douglas Haig e Independiente 22; Unión y Juventud Antoniana 19; Boca Unidos 17; Crucero del Norte 15; Defensores y Sarmiento 13; Gimnasia y Esgrima 11.

(*) Los dos últimos descenderán de categoría una vez finalizada la primera fase de la Reválida.

Próxima fecha (2da)

Unión vs Depro; Crucero del Norte vs Independiente; Juventud Antoniana vs El Linqueño; Sarmiento vs Boca Unidos; y Gimnasia vs Douglas Haig.