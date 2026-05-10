Dolor en el fútbol correntino: murió Horacio Azula, leyenda del Club Camba Cuá

El Club Camba Cuá expresó este domingo su profundo dolor por la partida de Horacio Azula, a quien definieron como una pieza fundamental de su "historia grande".

Su paso por la institución fue integral, dejando una huella que trasciende lo estrictamente deportivo para entrar en el plano del afecto comunitario.

El "todoterreno" del Camba

Horacio no fue un socio más; su compromiso lo llevó a ocupar diversos roles fundamentales para el crecimiento del club:

Jugador: defendió la camiseta en el campo de juego dejando su impronta competitiva.

Director Técnico: volcó su experiencia para formar a las nuevas camadas.

Dirigente y Colaborador: trabajó en los despachos y en el día a día para sostener la estructura institucional.

Amigo y Compañero: fue referente de varias generaciones de socios que hoy lloran su partida.

Condolencias a la familia

La comisión directiva y los socios del club manifestaron su acompañamiento a la familia Azula en este difícil momento.

El mensaje destacó el apoyo especial a sus hijos y a su hermano, Miguel Azula, también vinculado al sentimiento del club.

“Un abrazo al cielo y siempre vas a estar presente en el Camba”, cerró la institución su mensaje, despidiendo con honores a quien fue, por sobre todas las cosas, un gran compañero de ruta para el fútbol de Corrientes.