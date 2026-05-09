Choque frontal en la Ruta 14: una persona atrapada y siete asistidas en Corrientes

Un nuevo choque frontal sobre la Ruta Nacional 14, ocurrido a las 6.30 de este sábado, dejó un saldo siete personas lesionadas, una de las cuales acabó atrapada en el habitáculo del vehículo donde viajaba.

El hecho se produjo a la altura del kilómetro 780, en el paraje Bichadero, de Colonia Liebig, una zona cercana al límite provincial con Misiones, donde días atrás ocurrió un choque fatal.

En esta ocasión, los involucrados fueron un automóvil Suzuki Fun y una camioneta Renault Kangoo.

Según los primeros reportes, en uno de los vehículos circulaba una familia compuesta por dos adultos y dos menores, mientras que en el segundo rodado viajaban tres personas adultas.

Al arribar al sitio del siniestro, personal de Bomberos Voluntarios de Colonia Liebig debió realizar maniobras de corte y extracción para liberar a uno de los ocupantes que se encontraba atrapado entre los hierros de la estructura vehicular.Efectivos policiales y peritos trabajaron en el lugar para determinar las causas del impacto.Luego de retirar los vehículos y limpiar la calzada, las autoridades informaron que la circulación quedó totalmente restablecida cerca de las 8:30 de la mañana.