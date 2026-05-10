Así fue el esperado regreso de Mirtha Legrand a la TV tras su fuerte bronquitis

Mirtha Legrand regresó este 9 de mayo a la conducción de La Noche de Mirtha luego de ausentarse durante tres programas por un fuerte cuadro de bronquitis que la obligó a hacer reposo y mantenerse alejada de la televisión.

Durante su vuelta al aire por eltrece, la diva habló de cómo atravesó estas semanas y agradeció tanto a sus médicos como a Juana Viale, quien la reemplazó en su histórico programa.

“Le quiero mandar un saludo al doctor Semeniuk y al doctor Cañal. Tuve una bronquitis terrible, no pude ni hablar. Por eso hubo tres programas en los que no vine. Tomé antibióticos, de todo”, dijo La Chiqui.

“No quería faltar más, quería estar en mi programa. Vine hoy, pero estoy regularcita”, expresó Mirtha apenas comenzó la emisión.

Además, la conductora le dedicó unas palabras a su nieta: “Le quiero agradecer a mi nieta Juana, que me reemplazó maravillosamente”.

En esta edición especial de regreso, Mirtha recibió en su mesa a Mariano Martínez, Elena Roger, Fer Metilli y Juan Leyrado.

El reconocimiento que emocionó a Mirtha Legrand

Durante el programa, la Chiqui también aprovechó para agradecer públicamente al rey Felipe VI de España por una importante distinción internacional.

“El rey de España Felipe VI me otorgó la Cruz Oficial de Isabel la Católica. Jamás imaginé semejante honor”, expresó emocionada.

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