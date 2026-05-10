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Corrientes: un yaguareté nacido en libertad sorprendió a turistas en el Global Big Day

Lo que inició como una jornada de observación de aves terminó con el avistamiento de Ombú, un macho de casi dos años nacido en estado silvestre.

Por El Litoral

Domingo, 10 de mayo de 2026 a las 11:27

La jornada dedicada mundialmente al avistamiento de aves tuvo un protagonista inesperado en la seccional Iberá , ubicada en Carlos Pellegrini. 

Tres grupos familiares que participaban de la actividad vivieron la experiencia de ver a un yaguareté en total libertad y estado silvestre.

Se trata de Ombú, un macho de 1 año y 8 meses que representa la segunda generación de ejemplares nacidos libres en el Iberá.

El animal es hijo de Porá y Colí; su madre, Porá, es hija de Mariua, una de las primeras hembras liberadas en el ambicioso proyecto de reintroducción de la especie.

Los protagonistas del avistaje

A diferencia de otras ocasiones donde el rastro del felino solo se obtenía mediante cámaras trampa, en esta oportunidad Ombú eligió mostrarse en zonas de uso público:

  • Primer avistaje: Realizado por Álvaro Bresciano y su esposa.
  • Segundo avistaje: A las 17:20 horas, Oscar Edgardo Fernández divisó al ejemplar en el ingreso al sector conocido como Cerrito.
  • Tercer avistaje: Minutos más tarde, a las 17:32 horas, Marcos Arévalo y Anabella Conté lograron observarlo en el sendero El Cerrito.

Compromiso con la fauna nativa

Desde la Dirección de Parques y Reservas destacaron que este tipo de encuentros refuerza el compromiso con la protección de la fauna autóctona.

El hecho de que un predador tope como el yaguareté pueda ser observado por turistas en senderos habilitados posiciona a Corrientes como un destino de vanguardia en el ecoturismo mundial, demostrando que la convivencia entre el hombre y el felino es posible gracias a la educación y el manejo sustentable de las reservas.

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