Corrientes: adolescente perdió el control de su motocicleta y terminó con graves heridas

La Policía de Corrientes informó que en la madrugada de este domingo se produjo un accidente en la ciudad Capital, donde se registraron heridos de gravedad.

Efectivos de la Comisaría XVIII Urbana intervinieron en un siniestro vial registrado en la intersección de la avenida Cazadores Correntinos y calle Yugoslavia.

Según las primeras pericias, el conductor de una motocicleta marca Honda Wave de 110 c.c. perdió el control del rodado de manera espontánea, lo que provocó una violenta caída sobre la cinta asfáltica.

Traslado de urgencia y carácter de las lesiones

El protagonista del incidente, un joven de 17 años, fue auxiliado en el lugar por personal de emergencias tras el alerta de los vecinos y los efectivos policiales.

Debido a la violencia del impacto, fue trasladado de inmediato al Hospital Escuela "José de San Martín".

En el centro asistencial, los profesionales médicos determinaron que el adolescente presenta lesiones de carácter grave, por lo que su estado es monitoreado de cerca en el área de cuidados intensivos.

En el lugar se realizaron las tareas de rigor por parte de los peritos de la Policía de Corrientes para intentar determinar la participación de otro vehículo o si el mal estado de la calzada o una falla mecánica influyeron en el despiste.

La Fiscalía de turno fue notificada y las diligencias continúan en la dependencia ya mencionada.