Intensa búsqueda de una menor desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a una menor de desaparecida en la ciudad capital.

Se trata de María Itatí Silva de 17 años, quien se encuentra ausente desde la noche del sábado del Hogar María Nazareth Vicuña.

El hecho fue denunciado en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor y el caso fue informado a la Fiscalía en turno, mientras la Policía despliega tareas de rastrillaje en distintos puntos de la ciudad para dar con la menor.

Características físicas

Para facilitar su identificación, se brindaron las siguientes señas particulares:

Estatura: 1,50 metros aproximadamente.

Cabello: Largo hasta los hombros, color negro.

Tez Morena.

Contextura: Robusta.

Ojos: Color marrón.

Al momento de ser vista por última vez, María Itatí vestía:

Un short azul corto.

Una campera rosada con capucha.

Calzado tipo "crocs" de color negro.

Canales de comunicación

Se solicita a cualquier persona que pueda aportar datos ciertos sobre su paradero que se comunique de manera inmediata con: