Boca Unidos igualó con Sarmiento y quedó último

Boca Unidos no pudo sacar provecho de su localía y solo empató en un gol frente a Sarmiento de Resistencia, en uno de los cuatro partidos disputados este domingo por la 17ma fecha, penúltima de la primera fase, del Torneo Federal A 2024.

El resultado, sumado a la victoria conseguida por Unión, en Sunchales, frente a Juventud Antoniana, dejó al equipo correntino hundido solitariamente en la última posición de la Zona 4 del campeonato.

El local no tuvo un buen comienzo de juego. Lució impreciso con el balón y perdió la lucha en la mitad de la cancha (Marcos Fissore no siente esta nueva función que le asigna el técnico Roberto Marioni), y el Decano le copó la parada con un buen trabajo de Santiago Lebus, Pablo Martínez y Tomás Gaitán.

La apertura del marcador se produjo luego de una pelota parada. Córner desde el sector izquierdo, el arquero Ignacio Turnes (no mostró seguridad) no salió, y Lebus se filtró sin problemas por el callejón que dejaron Raúl Albornoz y Fissore para mandar con un cabezaso la pelota a la red.

Tres minutos más tarde, el equipo dirigido por Darío Ortíz estuvo muy cerca de aumentar. Fissore perdió una pelota en ataque, y enseguida partió el pelotazo largo para José Soda, que le ganó en velocidad a Diego Sánchez Paredes y ante la salida de Turnes definió con un toque de zurda que se fue apenas ancho.

El Aurirrojo correntino comenzó a amigarse con la pelota promediando la etapa inicial, cuando tuvo su primera jugada de peligro. Joaquín Livera llegó hasta el fondo por la izquierda y se apoyó atrás en Albornoz, totalmente adelantado, quien sacó un centro al área que le quedó a Edgar Villán, quien sacó un remate mordido de zurda que se perdió muy cerca del vertical izquierdo.

Diez minutos después volvió a arrimarse el local. En una de las mejores combinaciones de ataques del primer tiempo se encontraron Darío Rostagno, Leonardo Valdez y Brian Peralta. La pelota fue trasladada de derecha a izquierda y terminó con un zurdazo del ex Olimpo que tapó el arquero Nicolás Angellotti.

La última acción de peligro de la etapa fue para la visita. Se proyectó Tomás Squié, quien lanzó un centro que se cerró hacia el arco, obligando al manotazo de Turnes para que no se le meta por el segundo palo, dando luego el balón en la cabeza de Lebus, que ingresó libre de marcos junto a Joel Lucero, yéndose el tiro por arriba del horizontal.

Para la segunda mitad, Marioni dispuso los ingresos de Antonio Medina -reapareció luego de poco más de dos meses- y Bruno Rodríguez en lugar de Fissore y Valdez, que habían aportado poco y nada. Con esta nueva disposición, Villán se retrasó a la posición de "8", Peralta se cerró y Toni arrancaba desde tres cuartos de cancha por la izquierda.

En una de las primeras acciones de juego, Livera hizo un saque lateral largo que Medina buscó llevarse entre Bruno Prieto y Jhan Valencia, cayéndose desarmado en el área. El árbitro, Fernando Reckers no dudó en pitar el penal, que dejó muchas dudas, y que Albornoz se encargó de convertir para establecer la igualdad en un gol.

Con el envión, el equipo correntino buscó desequilibrar, y tuvo algunas ocasiones para hacerlo: un remate cruzado de Livera desde buena posición se perdió desviado, Rostagno trastabilló cuando ya había dejado atrás a Valencia y se aprestaba a enfrentar mano a mano a Angellotti, Medina cabeceó afuera un centro de Espíndola, Rodríguez no llegó por centímetros a conectar un buen centro de Pablo Cuevas, y un tiro de Villán tapó el arquero.

Sarmiento solo resistió en el complemento y buscó llegar esporádicamente con algunos contraataques, luciéndose el tiempista Santiago Chamorro al desbaratar varias jugadas que podían acercar peligro.

Ya en tiempo de descuento, y luego de un choque de cabezas entre Lebus y Matías Espíndola, que ingresó promediando el complemento, el árbitro expulsó a Tomás Squié en la visita, supuestamente por protestar, en una jugada donde se perdieron por lo menos tres minutos que no se recuperaron más.

El final del encuentro marcó el empate, que benefició al Decano, ya que sigue manteniendo la ventaja de un punto por sobre Boca Unidos, que quedó solo en el fondo de la tabla. Sin embargo, el gran ganador en la parte baja de las posiciones fue Unión, que con su triunfo en Sunchales pasó de estar último a quedar séptimo, superando al equipo correntino y a Sarmiento.

En la próxima fecha, la última de la primera fase, Boca Unidos deberá visitar a San Martín de Formosa, para luego iniciarse la Reválida, donde el equipo correntino se jugará la permanencia en la categoría en solo 9 partidos.

Síntesis

Boca Unidos: Ignacio Turnes; Pablo Cuevas, Santiago Chamorro, Raúl Albornoz, Joaquín Livera; Marcos Fissore, Diego Sánchez Paredes, Brian Peralta; Leonardo Valdez, Darío Rostagno y Edgar Villán. DT: Roberto Marioni.

Sarmiento (R): Nicolás Angellotti; Rodrigo López Alba, Jhan Carlos Valencia, Franco Domínguez y Tomás Squié; Santiago Lebus, Pablo Martínez y Tomas Gaitán; Gonzalo González; Joel Lucero y Pablo Soda. DT: Hernán Darío Ortíz.

Goles: PT 14m Santiago Lebus (S). ST 3m Raúl Albornoz (BU), de penal.

Cambios: PT 42m Bruno Prieto por López Alba (S). ST, al inicio, Antonio Medina por Fissore (BU) y Bruno Rodríguez por Valdez (BU); 16m Renzo Arzamendia por Soda (S) y Rodrigo Montenegro por Gaitán (S); 22m Matías Espíndola por Rostagno (BU); 27m Iván Escobares por Lucero (S) y Enzo Mambrín por González (S).

Expulsado: ST 46m Tomás Squié (S).

Cancha: estadio club Boca Unidos.

Árbitro: Fernando Reckers.

Ganó Central Norte

Central Norte de Salta se impuso este domingo de local por 2 a 0 a San Martín de Formosa, y se afianzó en la cima de la tabla de posiciones de la Zona 4 al disputarse la 17ma fecha del Torneo Federal A.

El Azabache encontró la victoria con goles marcados en la segunda mitad por Emiliano López y Germán Lesman, en tiempo agregado.

En Formosa, Sol de América se aseguró un lugar en la zona Campeonato, al vencer por 3 a 1 a Crucero del Norte. Diego Villalva, José Romero y el correntino Marco Giménez, a préstamo de For Ever, convirtieron para el local, descontando Franco Daranno para el Colectivero.

En tanto que en Sunchales, Unión le ganó por 3 a 2 a Juventud Antoniana. Juan Romero adelantó a la visita, pero el local se recuperó y dio vuelta el resultado con goles de Jerónimo Almada, Gerónimo Núñez, luego de aprovechar el rebote de un penal que atajó Guillermo Bachké, y Mauro Barzola. En la segunda mitad, Matias Vicedo descontó para la visita y le puso suspenso al marcador, que ya no se movió.

En la fecha quedó libre, Sarmiento de La Banda, que conservó la posición de escolta.

(RP)