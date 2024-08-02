San Patricio busca su pasaje a los cuartos de final del Regional

La última fecha de la etapa clasificatoria del torneo Regional NEA de rugby se jugará este sábado con la expectativa de saber si San Patricio accederá a la ronda definitiva. Todos los partidos de primera división darán inicio a las 15.45.

El equipo correntino necesita ganar su compromiso y esperar una derrota de Sixty para ingresar a los cuartos de final.

San Patricio (29 puntos) visitará a Curne (47). El conjunto correntino marcha en la cuarta ubicación de la zona A y enfrentará al puntero que ya está clasificado directamente a semifinales.

El Rojinegro deberá mostrar su mejor versión para tener posibilidades de triunfo.

Para poder clasificar, San Patricio debe ganar y esperar que Sixty (32) pierda en su visita a Capri.

En la zona B la lucha está centrada por el segundo lugar. Aranduroga (27) recibirá a Regatas Resistencia y San José (24) de Paraguay también será visitante de Curda.

Aranduroga y San José ya se aseguraron un lugar en los cuartos de final. La posición final servirá para determinar el cruce eliminatorio.

Taraguy, que ya avanzó a las semifinales por ser el primero de la zona B, será local de Aguará de Formosa que deberá jugar la Reclasificación en la siguiente fase.

El próximo fin de semana se jugarán los cruces de cuartos de final. Hasta el momento hay tres protagonistas (Curda, Aranduroga y San José) y este sábado se conocerá el cuarto pasajero (Sixty o San Patricio).

Las llaves se armarán de la siguiente manera: 2do. de la zona A vs. 3ro. de la zona B y 2do. de la zona B vs. 3ro. de la zona A. Los equipos mejores ubicados serán locales.

Las semifinales y finales se jugarán en cancha de Aranduroga los sábados 17 y 24, respectivamente.

Intermedia

La categoría Intermedia también jugará este sábado la fecha 14, última de la etapa clasificatoria. Todos los encuentros darán inicio a las 24.

El detalle de partidos es el siguiente: Curda vs. Luque, Capri vs. Sixty, Taraguy vs. Aguará, Aranduroga vs. Regatas y Curne vs. San Patricio.

En la zona A está todo definido. Curne es semifinalista. Curda y Sixty avanzaron a los cuartos de final.

En la zona B, Aranduroga (44) y Taraguy (41) luchan por el primer puesto. Luque ya es tercero.