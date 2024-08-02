La agenda de los Juegos Olímpicos 2024, día 9

La selección argentina de vóley quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras caer 3-0 frente a Alemania. De esta manera, el equipo de Marcelo Méndez no logró la hazaña y se despidió de la competencia luego de sumar su tercera derrota consecutiva. Antes, los argentinos cayeron en sus dos primeras presentaciones ante Estados Unidos (3-0) y Japón (3-1)

Además, Emiliano Grillo afronta la segunda de las cuatro vueltas en el golf. El argentino tuvo un gran debut y terminó la primera jornada en la tercera posición, a solo tres golpes del líder. El chaqueño concluyó los primeros 18 hoyos con cinco golpes bajo el par y quedó igualado en la tercera posición con el chileno Joaquín Niemann y el coreano Tom Kim.

El primer puesto quedó en manos del japonés Hideki Matsuyama, con una marca de ocho bajo el par, mientras que su escolta fue el finlandés Sami Välimäki, con seis bajo el par. Además, Alejando Tosti, quien terminó su recorrido con 68 golpes (-3 bajo el par), también saldrá a escena con la misión de seguir escalando en las posiciones, luego de ubicarse en el puesto 15 en la primera jornada.

También comenzó la competencia de Federico Gil, quien compite en la categoría skeet masculino de tiro, a la espera de las actividades del atletismo, que tendrán a Joaquín Gómez como representante nacional en la prueba de lanzamiento de martillo.

Los Gladiadores se miden contra Francia en busca de dar el golpe y retirarse del certamen con una victoria frente al dueño de casa. El combinado nacional viene de caer contra Noruega, Hungría y Dinamarca.

Las aguas europeas también tendrá presencia albiceleste en vela y remo, pero al mediodía Los Leones se medirán con Bélgica con la misión de sumar una nueva victoria para el hockey nacional para llegar mejor clasificado a los cuartos de final (actualmente están en el cuarto puesto), mientras que para el cierre de la jornada toda la atención se centrará en el duelo entre Argentina y Francia en el fútbol masculino. El combinado de Javier Mascherano chocará contra Le Bleus en un pleito que definirá qué equipo pasará a las semifinales.

LA AGENDA DEL DÍA

VÓLEY

Argentina 0-3 Alemania (masculino - Grupo C)

GOLF

AHORA Alejandro Tosti y Emiliano Grillo (Individual masculino - ronda 2)

TIRO

AHORA Federico Gil (skeet masculino - clasificación)

ATLETISMO

• AHORA Joaquín Gómez (lanzamiento de martillo - Grupo B)

• 15.10: Nazareno Sasia (lanzamiento de peso masculino)

• 16.20: 10.000m - final por el oro (masculino)

HANDBALL

• AHORA: Argentina vs. Francia (masculino - Grupo B)

REMO

• Pedro Dickson y Alejandro Colomino (doble scull ligero masculino - final B)

• Evelyn Silvestro y Sonia Chiaruzzo Baluzzo (doble scull ligero femenino - final B)

NATACIÓN

• Agostina Hein (800m estilo libre femenino): culminó séptima en su serie con un tiempo de 8:37.43 y no pudo avanzar a la final. Terminó en el puesto 14° en la general

• 15.30: 50m estilo libre masculino (final por el oro)

• 15.36: 200m espalda femenino (final por el oro)

• 15.43: 200m libre masculino (final por el oro)

TENIS

• Desde las 7.00: partido por medalla de bronce dobles mixto

• Desde las 7.00: partido por medalla de bronce dobles masculino

• Desde las 14.00: partido por medalla de oro dobles mixto

VELA

• AHORA Lucía Falasca - dinghy femenino (regata 3 y 4)

• 9.03: Chiara Ferretti - windsurf femenino

• 9.23: Francisco Saubidet Cruz Birkner - windsurf masculino

• 10.35: Francisco Guaragna Rigonat - dinghy masculino (regata 3 y 4)

FÚTBOL

• 10.00: Marruecos-Estados Unidos (cuartos de final - masculino)

• 12.00: Japón-España (cuartos de final - masculino)

• 14.00: Egipto-Paraguay (cuartos de final - masculino)

• 16.00: Argentina-Francia (cuartos de final - masculino)

HOCKEY

• 12.30: Argentina vs. Bélgica (masculino - Grupo B)

CICLISMO

• 15.00: BMX Racing - masculino (semifinales)

• 16.35: BMX Racing - masculino (final por el oro)

*Infobae