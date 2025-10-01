¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

River Suba del boleto Gustavo Valdés
Fútbol

PSG le ganó a Barcelona 2 a 1 por la fecha 2 de la Champions League

Los goles para PSG fueron de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos, mientras que para Barcelona convirtió Ferran Torres.

Por El Litoral

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 18:45

PSG venció a Barcelona 2-1 en la fecha 2 de la Champions League. Los goles de PSG fueron anotados por Senny Mayulu y Gonçalo Ramos, mientras que Ferran Torres marcó para Barcelona. 

El resultado final fue Barcelona 1 vs PSG 2. En cuanto a las estadísticas, la posesión fue de 47% para Barcelona y 53% para PSG, con 12 tiros al arco para Barcelona y 17 para PSG. No se registraron tarjetas rojas durante el partido. 

El próximo encuentro de PSG será contra B. Leverkusen el 21 de octubre a las 16:00 hs en el estadio BayArena, mientras que Barcelona se enfrentará a Olympiacos el mismo día a las 13:45 hs en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Tras este partido, PSG se posiciona 3° en la tabla y Barcelona 16°.

