Repudian pedido de domiciliaria de un médico condenado por abuso

Un formal pedido de la defensa del médico condenado Claudio Martínez Borda de solicitar prisión domiciliaria, despertó la indignación de los familiares de las dos menores de edad que fueron víctima del exdirector del hospital de Paso de la Patria.



Según se informó, la audiencia será este jueves a las 7:45 en la sede de la Oficina Judicial por calle Jujuy 848, de la Capital correntina.

El papá de la menor que tenía 8 años cuando sucedieron los aberrantes hechos, dijo a El Litoral que "es cierto que la sentencia a 12 años de prisión está en instancia de apelación, no consideramos justo que goce del arresto domiciliario, sabiendo todo lo que hizo".



Cabe recorsar que el exdirector del hospital “Eduardo Cicconetti”, fue hallado responsable por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en la modalidad de delito continuado y promoción a la corrupción de menores de 18 años, agravado por la situación de convivencia, ambos en concurso ideal".

Por esta causa, el pasado 24 de febrero el Tribunal Oral Penal N° 1, lo condenó a 12 años de prisión.



El hombre agregó que "sabemos que está alojado en la Comisaría Primera donde goza de muchos beneficios, y ahora quiere esperar la resolución de casación en la casa de sus padres en el barrio Laguna Seca", planteó.



Anticipó que llegarán además familiares de la otra chica que denunció abuso sexual por el mismo médico, siendo menor de edad, por cuyo delito también fue hallado culpable y sentenciado a 2 años de prisión.

"Van a venir muchas mujeres, entre ellos el Colectivo 'Yo si te creo' que sumarán con su presencia el repudio a la pretendida solicitud de Borda", remarcó.