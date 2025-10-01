Corrientes: suman tres penas y un hombre pasará 9 años en prisión

La Justicia de Corrientes unificó penas y condenó a 9 años de prisión a Silvio Sebastián Duarte.

El sujeto fue condenado el pasado 25 de septiembre a un año y seis meses de prisión por el delito de daño agravado contra un bien público. Sin embargo, al unificar esta nueva pena con dos condenas anteriores que ya cumplía, la Justicia dictaminó que deberá pasar un total de nueve años en prisión.

El fiscal de Esquina, Javier Mosquera, estuvo a cargo de la acusación, mientras que la sentencia fue dictada por el juez de juicio de Goya, Julio Ángel Duarte, de la Segunda Circunscripción Judicial.

El nuevo delito que llevó a la condena se trató de un extraño acto vandálico en la Sala de Atención Pública Sanitaira (Saps) del Paraje El Carmen, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 12, kilómetro 704.

El condenado irrumpió en el centro de salud, destruyó el marco y vidrio de una ventana, y una vez dentro, prendió fuego un banco de madera y una de las puertas.

Huellas latentes sellaron la acusación

Fue fundamental para vincular a Duarte con el delito la pericia realizada por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) del Ministerio Público Fiscal de Esquina. El criminalista Diego Escobar logró levantar huellas latentes que Duarte había dejado en el mobiliario de la Saps, preservando meticulosamente la escena del delito.

Esta evidencia robusteció la acusación pública, permitiendo que la fiscalía solicitara la unificación de las penas. Duarte ya cumplía en la Capital de la provincia dos condenas: una de seis años por tentativa de robo agravado por el uso de violencia, y otra de un año y medio por tenencia ilegal de armas.

El resultado de la unificación de estas tres infracciones a la ley es que el condenado deberá permanecer nueve años en prisión por la nueva sentencia dictada por el juez de Goya.