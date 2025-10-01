Qué es el nuevo “pulso” con temperaturas superiores y lluvias abundantes en Corrientes

A partir de la llegada de la primavera, las lluvias se hicieron presente en la región del NEA y en Corrientes marcaron altos acumulados. Expertos indicaron a El Litoral sobre el nuevo “pulso” que trae abundantes precipitaciones y temperaturas medias superiores a la normal a que podría producirse a fines de octubre y principios de noviembre.

Si bien en el último informe trimestral, que abarca octubre, noviembre y diciembre, indica lluvias inferiores a lo normal en las provincias del Litoral, se espera una excepción en esta región para los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. En este último periodo se podría desarrollar precipitaciones superiores a las esperadas en la época.

La doctora en recursos naturales, observadora meteorológica e ingeniera agrónoma, Carolina Fernández López, señaló a El Litoral: “Por ahora sigue dentro de la neutralidad, para nuestra zona se indica un nuevo `pulso` a fines de octubre y primeros días de noviembre. Algo más de lluvia de lo normal, sin que sea `El Niño`”.

Temperaturas superiores a las medias

En cuanto a las temperaturas, el termómetro podría subir más de lo esperado y los correntinos vivirán días más calurosos en este periodo antes de la llegada del verano.

“Las temperaturas podrían ser levemente superiores a las habituales”, agregó la experta a este medio.

Sobre el fenómeno climático, actualmente se encuentra en estado neutral con transición a La Niña con un 60% de probabilidad de ocurrencia entre octubre y diciembre. Este evento sería de corta duración, seguido por un retorno a condiciones de ENSO Neutral hacia el verano-otoño.