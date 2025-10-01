Transportaban en un tráiler tres vacunos de manera ilegal

Un productor fue demorado en un control vial montado en un camino del paraje Rincón de Gómez cuando avanzaba en una camioneta con tres vacas en un tráiler, sin las correspondientes guías de traslado.



Fue un operativo realizado por integrantes de la Policía Rural y Ecológica de Goya quienes pararon el avance de una Ford F-100 blanca con rojo.

El conductor, José G (36), oriundo de la localidad de Carolina, carecía de la guía de traslado obligatoria y al momento argumentó que no tuvo tiempo de poder confeccionarla.



Por tal situación fue llevado a la base de la unidad rural donde le iniciaron una causa por infracción al artículo 82 del Código de Faltas por transporte de hacienda sin los papeles. Luego de justificar la legal procedencia de la hacienda, aplicaron una multa contravencional de $400.000.