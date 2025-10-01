El Concejo tiene fecha para la posible aprobación del aumento del boleto en Corrientes

En las últimas semanas, el foco está puesto en el aumento del boleto de colectivos en la ciudad de Corrientes. Según pudo saber El Litoral, este jueves ingresa al Concejo Deliberante el proyecto de incremento de la tarifa, que será girado a comisión para su análisis. Esta prevista que la audiencia pública se realice el próximo 8 de octubre, oportunidad en la que los vecinos podrán expresar su postura antes de la votación definitiva. De aprobarse, la sanción del nuevo cuadro tarifario podría darse el 16 de octubre, una semana después de la audiencia.

Reunión clave y montos del pasaje

Archivo Marcos Mendoza

El pasado viernes, el Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) llevó a cabo una reunión clave en la que se evaluaron los números del transporte público. Allí, el Ejecutivo Municipal presentó su propuesta de incremento del 45%, lo que llevaría el boleto de los actuales valores a $1.895.

Por su parte, el sector empresario planteó un ajuste del 73%, que elevaría el pasaje a $2.370, lo que posicionaría a Corrientes como la segunda ciudad del país con la tarifa más cara.

En paralelo, el Concejo Deliberante realizó una sesión itinerante en el barrio Juan de Vera, donde se debatió sobre el funcionamiento del servicio de transporte urbano