Lautaro Midón quedó eliminado en Río de Janeiro

El tenista correntino Lautaro Midón perdió en su cruce de semifinal del M25 de Río de Janeiro y quedó eliminado del torneo brasileño que se juega en canchas con superficie de polvo de ladrillo.

Durante la jornada sabatina, Midón (267 en el ránking de la ATP) tuvo que disputar dos partidos.

Primero completó con triunfo su juego de cuartos de final frente al local Paulo Andre Saraiva Dos Santos (569) por 6-4 y 6-2.

Este partido comenzó el viernes y se suspendió, por lluvia, cuando el marcador indicaba 1 a 1 en el primer set.

Se reanudó el encuentro este sábado y el correntino de 21 años se impuso para avanzar a las semifinales.

Después de un breve descanso, por el pase a la definición del torneo, Midón perdió frente al local Eduardo Ribeiro (610) por 7-6 (3) y 6-3 después de 1 hora y 47 minutos de juego.

Midón, que partió como segundo preclasificado en el certamen, debutó con un triunfo sobre el brasileño Víctor Hugo Remondy Pagotto (1352), jugador que llegó desde la clasificación, por 6-3 y 6-1.

Mientras que en la segunda ronda, se impuso al mexicano Rafael De Alba (384) por un doble 6-3.

Monzón y Zárate en Brasil

Los correntinos Ignacio Monzón y Carlos María Zárate jugarán la próxima semana un torneo M15 en Santiago de Chile.

Monzón (748) y Zárate (904) ingresaron directamente al cuadro principal del certamen que se disputará sobre polvo de ladrillo y de esta forma retomarán la actividad en el circuito profesional después de una pausa de una semana.