San Martín venció como visitante a San Lorenzo

Una gran producción en el segundo tiempo, le permitió a San Martín superar a 81 a 63, de esta forma cortó una mini racha negativa de 2 encuentros y consiguió su primera victoria como visitante en la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26.

El encuentro que se disputó este domingo en el polideportivo Roberto Pando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se definió en el tercer cuarto donde San Martín (2-2) metió un parcial de 22 a7. Víctor Fernández con 17 puntos fue el máximo goleador que mostró el equipo correntino. También se destacaron Lautaro Berra con 12 puntos y 10 rebotes, Leonel Schattman con 12 tantos y Federico Aguerre con 11. San Lorenzo (1-3) tuvo como figura a Lucas Pérez con 15.

El cuarto inicial fue equilibrado y terminó con una mínima ventaja para San Martín (18 a 17). El equipo correntino intentó lastimar en el inicio con la potencia de Reginal Becton, sin embargo terminó encontrando puntos con Leonel Schattmann y Víctor Fernández llegando desde la banca. En el local, Lucas Pérez tomó la responsabilidad en la ofensiva.

Los segundos diez minutos siguieron con un trámite parejo y con el ritmo que impuso San Martín que mantuvo la ventaja de 1 (39 a 38). Luego de un arranque con poco gol, apareció Lucas Gargallo para equiparar el marcador y, con el regreso de Becton logró desnivelar. San Lorenzo lastimó con la conducción, asistencias y puntos de Pérez, más la efectividad en los tiros de tres.

En el tercer cuarto, San Martín jugó en gran nivel e impuso condiciones a partir de su ofensiva. Los tiros de tres puntos fueron claves en la producción correntina que tuvo como referente a Federico Aguere. El parcial de 22 a 7 le permitió adelantarse por 16 (61 a 45) al concluir la etapa.

El equipo correntino no le dio chances de reacción a San Lorenzo en el tramo final. La defensa estuvo firme, se produjeron varios recuperos en primera línea para cerrar las jugadas con puntos fáciles. La diferencia se amplió a 20 y San Martín celebró su primer triunfo como visitante de la temporada.

La próxima presentación del Rojinegro será este martes, nuevamente en Capital Federal, pero esta vez en Caballito donde enfrentará a Ferro Carril Oeste desde las 22.