Entregaron $4millones en premio a los ganadores de la Fiesta de la Boga

Durante la cena de pescadores en la XII° Fiesta Provincial de la Boga, realizada el sábado a la noche en el Polideportivo Municipal de Empedrado entregaron $4millones al equipo ganador, en el marco de un ambiente festivo.

La barra pesquera “Esto es Pesca” de Formosa se llevó el máximo galardón después que obtuvieron excelentes resultados en una jornada de pesca donde todos los equipos lograran en total 102 capturas, lo que marcó la generosidad del Río Paraná con buenos piques.

Destacaron desde la organización la conjunción del “deporte, pasión, amistad y competencia que se vivió en esta edición de la fiesta provincial que año tras año atrae a más amantes de la pesca”, llegados de toda la región.

Los concursantes disfrutaron a pleno de una jornada ideal, un clima más que propicio, de cálida temperatura primaveral y un paisaje de ensoñación con las emblemáticas barrancas que dieron un contorno especial a la inolvidable vivencia.

Todo concluyó de la mejor manera con una cena show a la la altura de las circunstancias ya que los pescadores se llevaron valiosos premios, en un ambiente de alegrías, anécdotas y amistad que se extendió hasta la madrugada.

Sin embargo parte del evento se vio opacado por un alerta de lluvias y tormentas que obligó a que se postergue el Concurso de Pesca Infantil de Costa que se debía llevar a cabo este domingo en la Playa Paraná. También se pasó a una fecha a confirmar, que podría darse en noviembre, la elección de la Reina Provincial de la Boga,