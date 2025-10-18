Belgrano sorprendió a Boca en La Bombonera

En una jornada que contó con una serie de emotivos homenajes a Miguel Ángel Russo al ser el primer partido del Xeneize tras su fallecimiento, Boca cayó 2-1 a manos de Belgrano en La Bombonera, un partidazo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 entre dos animadores de la Zona A.

En el inicio de la etapa complementaria, a los 11 minutos, el Pirata sacó provecho de un penal a instancias del VAR que Lucas Passerini cambió por gol para establecer la apertura del marcador. Una distancia que logró estirar a los 17 con el gol en contra de Leandro Paredes.

El descuento de Exequiel Zeballos a los 20 minutos no le alcanzó al Club de la Ribera, que perdió la oportunidad de treparse a la cima del grupo y podría llegar a terminar la fecha fuera de la zona de Playoffs.

Boca visitará a Barracas Central el próximo lunes 27 desde las 16 horas en el estadio Claudio Fabián Tapia por el partido pendiente de la fecha 12, mientras que por la fecha 14 visitará a Estudiantes de La Plata.

Por su parte, los de Ricardo Zielinski, que superaron en la tabla a Boca, en la próxima fecha, recibirán a Tigre en el estadio Julio César Villagra con horario y día a confirmar.