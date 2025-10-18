Milei en Santiago y Tucumán: “El 26 elegimos entre la civilización y la barbarie”

El presidente Javier Milei volvió a encabezar este sábado actos de campaña en Santiago del Estero y Tucumán, donde pidió a los votantes libertarios "no quedarse a mitad de camino" y seguir "apoyando a este modelo que bajó la inflación".

"El 26 de octubre elegimos entre la civilización y la barbarie, entre la libertad y la esclavitud que proponen los kirchneristas. Por eso les propongo que sigan abrazando las ideas de la libertad", comenzó su discurso el Presidente en Tucumán.

“Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso”, declaró Milei en Santiago del Estero, a donde arribó minutos antes de las 11 y permaneció por un par de horas.

Frente a una multitud, el Presidente arengó a los militantes: “Es momento de decidir si queremos seguir siendo esclavos o abrazar las ideas de la libertad”. “Sabemos que la situación no es fácil, pero estamos en el camino correcto”, agregó.

Además, aprovechó para apuntar contra el kirchnerismo: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle, nosotros nos respetan en el mundo”.

Santiago del Estero es uno de los territorios complejos en el mapa de la fuerza que fundó Javier Milei. Los libertarios acusan al gobernador Gerardo Zamora, que competirá en la boleta, de dividir estratégicamente al peronismo santiagueño para quedarse con los tres senadores en juego.