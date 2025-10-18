¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei Cámara Nacional Electoral Gabinete
Inundaciones

San Luis del Palmar: sigue creciendo el arroyo y continúan las familias evacuadas

Luego de las intensas lluvias caídas en la localidad correntina, la crecida del Riachuelo complica a más familias.

Por El Litoral

Sabado, 18 de octubre de 2025 a las 20:12
Gentileza Luis Dalmacio

Tras las intensas lluvias registradas entre el jueves y el viernes, que acumularon cerca de 200 milímetros, la situación en San Luis del Palmar continúa siendo crítica. La crecida del arroyo Riachuelo y del río Empedrado, provocó anegamientos y mantiene a seis familias fuera de sus hogares.

Hasta este sábado, son seis las familias evacuadas, aunque las autoridades no descartan que el número aumente en las próximas horas. 

Así se encuentran las calles de San Luis de Palmar.

No descartan más evacuados

No hubo más evacuados. Hoy siguieron cinco familias, pero hace un rato llamó una familia más. Mañana veremos porque está creciendo el Riachuelo”, explicó María Rosa Gómez, encargada del área de Asistencia Social del municipio.

Sin embargo, la realidad en terreno cambia minuto a minuto. El temporal dejó un total de 42 personas asistidas por el municipio, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el traslado de los afectados y en la entrega de alimentos, colchones y abrigo.

“Seguro mañana van a ver más evacuados porque está creciendo el Riachuelo”, confirmó a este medio Luis Dalmacio, periodista de San Luis del Palmar

Aún continúan con el monitoreo del comportamiento de los cursos de agua y advierten que, si las lluvias persisten, podrían registrarse nuevas evacuaciones en las próximas horas.

