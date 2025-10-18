Por primera vez, Bolivia elige presidente en un balotaje

Bolivia volverá a las urnas este domingo 19 de octubre para definir en segunda vuelta al próximo presidente. Es la primera vez en su historia que habrá balotaje, ya que se introdujo en la Constitución de 2009 y no se aplicó hasta ahora.

Bolivia se encamina a un nuevo ciclo económico tras 20 años de la izquierda en el poder, un cambio reflejado en el actual proceso electoral e impulsado, según expertos, por la necesidad de resolver la crisis en el país, que a septiembre acumula una inflación de 18,33 % y cuya deuda externa hasta agosto llega a 13.741,7 millones de dólares.

Esta instancia sucede dado que ninguno de los candidatos a presidente ganó en la primera vuelta con el porcentaje necesario para acceder al mayor cargo del Poder Ejecutivo.

Los candidatos

Rodrigo Paz Pereira: pertenece al Partido Demócrata Cristiano, PDC. Además, es senador por Tarija e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Anteriormente había sido concejal y alcalde de Tarija.

Jorge “Tuto” Quiroga: Fue presidente de Bolivia entre 2001 y 2002 y había sido vicepresidente de Hugo Banzer. En esta ocasión se postula por el partido político Alianza Libre.

Cómo votar en el balotaje en Bolivia desde Argentina

Para votar y conocer el lugar de voto, los ciudadanos bolivianos residentes en Argentina pueden hacerlo a través de la plataforma "Yo Participo" del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se ingresa con el número de cédula de identidad y fecha de nacimiento.

Podrán emitir su voto en el Consulado de Bolivia en Buenos Aires y en los 13 viceconsulados distribuidos en el país, siempre que figuren en el padrón electoral. Deberán presentarse con su documentación válida dentro del horario establecido.