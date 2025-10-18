Mataron a un joven de una puñaladada durante una riña en Corrientes

De al menos una puñalada, mataron a un joven de 23 años durante una riña desatada pasadas las 17 de este sábado en un hecho ocurrido en el barrio Llamarada de la localidad de Santa Rosa.



Fuentes policiales confirmaron haber recibido una llamada telefónica donde alertaban de un altercado en una casa ubicada cerca de la esquina de las calles Jujuy y Paraguay y mencionaban además que una persona resultó con heridas de arma blanca.



Ante el aviso concurrió un móvil de la Comisaría local que se trasladó a la populosa barriada para verificar lo que había sucedido donde se encontró con la desagradable escena. Por la situación, procedieron a la aprehensión de otro joven de 21 años y al secuestro de un cuchillo, tipo serrucho, que según testigos guardaría relación con el letal ataque.



Un médico de la institución se presentó y al realizar un examen cadavérico constató el deceso del joven que fuera identificado como Arnaldo Fernández.

En tanto que el titular de la Unidad Fiscal en turno ordenó una serie de medidas y que se inicien actuaciones caratuladas por “supuesto homicidio”.

El cuerpo sin vida fue conducido a la morgue judicial para ser sometido a una autopsia y obtener mayores evidencias.



El detenido y el cuchillo secuestrado fueron trasladados hasta la Comisaría local, junto a otros elementos que se sumaron como evidencias al ser hallados en la escena del crimen.