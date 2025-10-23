Regatas presentó la camiseta para su regreso a Liga Sudamericana

Del 27 al 29 de octubre en Asunción el Club de Regatas Corrientes volverá a competir en el plano internacional con su regreso a la Liga Sudamericana de Baloncesto. El Fantasma será parte del Grupo D junto el local San José, Pinheiros de Brasil y Leones de Quilpué de Chile.

A días de su debut en la nueva edición de la competencia, la institución del parque Mitre presentó la indumentaria que utilizará en la competencia que ya supo ganar en dos oportunidades.

Con un video donde aparee Paolo Quinteros, una leyenda del club, integrante y figura del último plantel campeón de la Sudamericana en el 2012, junto con el actual capitán, Fabián Ramírez Barrios, la entidad Remera adelantó lo que se venía para sus fanáticos.

Luego, mostró en las redes sociales lo que será la nueva pilcha que utilizará con unas fotos donde se los ve a Mateo Chiarini, Luis Santos, Iván Gramajo, Francisco Ferraro, Juan Larraza e Ignacio Ortega luciendo la camiseta en contexto casual y distendido.

La camiseta local es celeste con bastones de un tono apenas más oscuros, aportando detalles blancos en el cuello y en las mangas, mientras que la visitante es un blanco liso. Ambas apostando a un diseño simple y minimalista.

El plantel correntino viajará este sábado rumbo a la capital paraguaya con la presencia del pivote Tayavek Gallizi que estará a disposición del entrenador Juan Manuel Varas.

El lunes 17, desde las 17.40, Regatas se medirá con Pinheiros. Al día siguiente, en el mismo horario enfrentará a Leones de Quilpué y el miércoles 29, a partir de las 20.10 jugará contra San José.

Los dos primeros del grupo avanzarán a los cuadrangulares de cuartos de final donde ya clasificaron Jorge Guzmán de Ecuador, Olimpia Kings de Asunción, Ferro Carril Oeste y Universitario de Bolivia.

El Grupo C, con la participación de Quimsa, Corinthians de Brasil, ACB Camp de Ecuador y Defensor de Uruguay, se jugará del viernes 24 al domingo 26 en San Pablo.