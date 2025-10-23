Zárate y Monzón es instalaron en los cuartos de final en Santiago de Chile

Los tenistas correntinos Ignacio Monzón y Carlos María Zarate avanzaron a los cuartos de final del torneo M15 de Santiago de Chile que se disputa en las canchas de polvo de ladrillo del club deportivo Universidad de San Sebastián.

Es el segundo Future consecutivo, en semanas continuadas, que se desarrolla en la capital chilena y entre los ocho mejores tenistas quedaron los dos correntinos.

Este jueves, Monzón (737 en el ránking de la ATP), de 27 años y cuarto preclasificado del certamen, le ganó por los octavos de final al local Benjamín Torrealba (894) por un contundente 6-2 y 6-1 en un partido que se extendió durante 1 hora y 18 minutos.Fue el tercer triunfo de Monzón sobre el chileno. Las dos victorias anteriores fueron durante el 2024.Por el pase a la final, Monzón se enfrentará este viernes al uruguayo Federico Aguilar Cardozo (1203) que llega a los cuartos de final desde la clasificación y después de vencer en la segunda ronda al local Daniel Núñez (809 y octavo preclasificado) por 6-4 y 7-6 (4).Durante el presente año, en San Salvador de Jujuy por la primera ronda de un Future de categoría M15, el uruguayo venció al correntino en tres sets.

Por su parte, en gran reacción, Zárate (808) le ganó al chileno Nicolás Bruna (1048) por 0-6, 6-4 y 6-2 en 1 hora y 53 minutos de juego.En el cruce de cuartos de final, el correntino se medirá este viernes frente a Juan Manuel La Serna (514) que viene de eliminar al también argentino Thiago Cigarran por 6-3 y 6-4.Hace una semana, en el Future 1 de Santiago, La Serna (21 años) venció a Zárate (20) pero en la instancia de semifinales por 4-6, 6-4 y 6-3.Los encuentros de los correntinos de este viernes darán inicio a las 11. Zárate jugará en la cancha Nº 1 y Monzón lo hará en la 3