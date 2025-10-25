Corrientes logró el título y el ascenso en el Campeonato Argentino Sub 19

La selección correntina de hóckey se adjudicó el Campeonato Argentino Sub 19 - Damas Ascenso C y subió de categoría. El torneo se desarrolló en Cipolletti, Río Negro, y en la final, las chicas correntinas se impusieron a Chile 4 a 3 en la definición por penales después de empatar en 1 tanto el partido.

Bianca Urquídiz, de Corrientes, fue elegida como la mejor jugadora de la final, mientras que Serena Silva Leiz con 4 tantos fue la goleadora del equipo campeón que contó con la conducción técnica de Luis Alberto Cerrutti.

La gran final se disputó este sábado y se caracterizó por la paridad. El representante de la Federación Chilena se adelantó en el marcador por un gol de Agustina Gamonal en un córner corto. Mientras que la igualdad fue obra de María Sara Martínez Avanza.

Con el encuentro empatado en 1, llegó la definición por penales para definir el título. Por Corrientes anotaron: María Sara Martínez Avanza, Naiara Alfonzo, Emma Varela del Haro y Bianca Urquídiz. Mientras que por Chile fueron efectivas Agustina Gamonal Alamo, Valentina Pérez Bruce y Beatriz Plaut Norabuena.

Con esta consagración, en el 2026, la selección de la Asociación Correntina Amateur de Hockey disputará el Campeonato Argentino Damas Sub 19 Ascenso B.

El torneo en Río Negro contó con la participación de 10 seleccionados que fueron divididos en tres grupos.

Corrientes formó parte de la zona B, la única con cuatro participantes. En el debut, las chicas correntinas perdieron frente a Chile 1 a 0.

En la segunda presentación, llegó la recuperación de Corrientes que goleó a Río Uruguay (Concordia, Entre Ríos) 4 a 1 con goles de Serena Silva Leiz (2), María Sara Martínez Avanza y Bianca Urquídiz.

En la tercera fecha, el seleccionado correntino perdió contra Cuenca del Salado 2 a 1. El tanto de Corrientes lo marcó Serena Silva Leiz.

Chile ganó el grupo con puntaje ideal en tres partidos, mientras que en el segundo puesto hubo un triple empate pero Corrientes se quedó con el segundo puesto por mejor diferencia de gol.

En semifinales, Corrientes venció de manera contundente a Oeste de Buenos Aires 3 a 0 con goles de Serena Silva Leiz, María Sara Martínez Avanza y Bianca Urquídiz.

Después llegó la final contra Chile, llegó invicto a esta instancia, y la posibilidad de tomarse revancha de lo que pasó en la primera fecha.

Plantel campeón

La selección correntina Sub 19 contó con la conducción técnica de Luis Alberto Cerrutti y el plantel lo integraron: Valentina Revidatti Sand, Isabella Mosca Usandizaga, Bianca Urquídiz, Zahira Miranda Cabrera, Martina Manso Díaz, Victoria Noel Arnica (capitana), Ana Paula Lugo, Serena Silva Leiz, Laila Tonelotto y Joaquina Ojeda.

También estuvieron: Constanza Gómez Higa, Valentina Ortíz Tellechea, María Cipolini, Luciana Latorre, Emma Varela del Haro, Naiara Alfonzo, María Sara Martínez Avanza, Martina Burna y Agustina Vega.

La delegación correntina se completó con Leandro Burna (dirigente), Soledad Higa (jefa de equipo) y Federico Gómez Duete (cuerpo técnico).