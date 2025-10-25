Tras un despiste una camioneta acabó destrozada y sus ocupantes ilesos

Los tres ocupantes de una camioneta se llevaron un gran susto cuando en la madrugada de este sábado protagonizaron un despiste que terminó con una camioneta destruida, sobre la avenida República Oriental del Uruguay de la ciudad de Mercedes.



Se trató de una Toyota hilux color bordó, en la que se desplazaban tres jóvenes, todos mayores de edad, quienes por fortuna acabaron ilesos, sin embargo el vehículo terminó con severos daños materiales tras despistarse y colisionar contra varios árboles

De acuerdo con los primeros testimonios, no habría intervenido ningún otro rodado en el siniestro, según indicó el portal Tu Mercedes.