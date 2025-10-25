Crimen de “Muñocito”: piden justicia ante falta de avances

Familiares de César Muñoz, el joven de 30 años asesinado en Santo Tomé, salieron a reclamar justicia a un año del crimen ocurrido en el barrio Centenario de esta ciudad y advirtieron que no hay detenidos ni avance en la investigación.

Emitieron un comunicado en el que llaman a la sociedad a romper el silencio y aportar información para que no se repitan casos similares. En el escrito señalaron que, a pesar de que ya ha pasado un año desde el crimen, los responsables siguen en libertad y que el duelo de padres y hermanos no ha podido cerrarse.

También destacaron la labor de los abogados querellantes, que continúan trabajando para esclarecer el hecho y garantizar que la justicia no quede impune.

En tal sentido, la familia hizo un llamado a los posibles testigos que no se animaron a hablar por miedo, remarcando que cualquier dato, por mínimo que sea, puede ser clave para avanzar en la investigación.

Insisten en que la seguridad de toda la comunidad depende de que los responsables sean identificados y procesados, y subrayan que sin justicia no hay seguridad ni vida tranquila para los ciudadanos.

El crimen ocurrió minutos antes de la medianoche del 24 de octubre del 2024, cuando “Muñocito”, volvía a su casa, después de disputar un partido de fútbol. Fue en cercanías de la Escuela Técnica donde recibió el balazo en el abdomen. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital, pero falleció pocos metros después de desvanecerse en la calle. Hasta la actualidad el crimen sigue sin esclarecerse.

Era una persona muy querida en el ambiente deportivo, ya que jugaba de arquero en el equipo amateur San Lorenzo del Cerro de Santo Tomé, así como de otros clubes.