Temporal en Corrientes: cuánto llovió en las distintas localidades

Octubre, al igual que el mes pasado, se presentó con lluvias intensas en gran parte de Corrientes, según los registros de las estaciones meteorológicas del INTA. En El Sombrerito, este sábado cayeron 70,9 milímetros en una sola jornada, sumando un total de 249 mm durante el mes. En la ciudad de Ituzaingó, se acumularon 57,5 mm, con un total mensual de 298 mm.

Registro de lluvias este sábado

En Corrientes Capital llovió 94,6mm teniendo en cuenta los datos de la Estación Meteorológica Automática ubicada en el Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias, pertenece a la Red de Estaciones del Ministerio de Producción de la Provincia.

Según los datos aportados por los bomberos de la localidad de San Luis del Palmar, en la última jornada llovió 100 mm. En Rincón Chico, en Ituzaingó, dejó 62 mm, según el informe del ingeniero agrónomo Lucio Flores. Otras localidades no quedaron exentas de la intensidad de las precipitaciones. En Colonia Tabay, los registros marcaron 44,75 mm, y en Pueblo Libertador la lluvia alcanzó los 78 mm, informó el ingeniero agrónomo Néstor Salomón.

En Mercedes, el Instituto de Extensión Agropecuaria de la zona registró 60,4 mm en el día y 111 mm en lo que va del mes, mientras que en el paraje Desmochado, dependiente de Bella Vista, cayeron 52,5 mm sumando 117 mm en total.

La ciudad de Esquina también recibió fuertes lluvias, la zona céntrica acumuló 70 mm, mientras que los parajes Guayquiraró y Las Cuchillas registraron 57 mm y 105 mm, respectivamente. En Malvinas, los 65 mm de lluvia coincidieron con el paso de la cola de un tornado que levantó techos y provocó la caída de árboles, aunque sin daños mayores, según informó Gerónimo Vega. En la Primera Sección Chacra Curuzú Cuatiá, los registros alcanzaron los 67 mm.