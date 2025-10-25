Trump planea reunirse con Lula da Silva y no descarta bajar los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría reunirse con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la visita de ambos a Malasia este fin de semana para la cumbre de líderes del Sudeste Asiático, y rebajar los aranceles al país "si se dan las circunstancias adecuadas".

"Creo que nos reuniremos, sí. Ya nos vimos brevemente en la Asamblea General de Naciones Unidas", dijo Trump a bordo del avión presidencial Air Force One, que se dirige a Malasia para la primera parada de un viaje a Asia que incluye también visitas a Japón y Corea del Sur.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de rebajar los aranceles del 50% a las importaciones desde Brasil -que desataron un durísimo enfrentamiento diplomático-, el líder estadounidense dejó la puerta abierta y dijo que está dispuesto a ello "si se dan las circunstancias adecuadas".

Un portavoz de prensa que acompaña en Kuala Lumpur al presidente brasileño dijo a EFE que "no cuentan con información" sobre la posible reunión bilateral con Trump.

"Tendremos que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos", declaró el portavoz.

Lula y Trump coincidirán en la capital malasia durante la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebra del 26 al 28 de octubre.

Brasil y EE.UU. viven una crisis diplomática inédita después de que el mandatario estadounidense impusiera aranceles del 50% a buena parte de los productos brasileños en represalia por el juicio contra el ex presidente ultra Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por la intentona golpista en el comienzo del mandato de Lula.

Trump viaja a Asia por primera vez desde que asumió su nuevo mandato en enero. Tiene en agenda dos cumbres regionales y un cara a cara con Xi Jinping.